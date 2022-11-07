مقتل عامل إغاثة أميركي بإطلاق نار في بغداد

2022/11/07 | 22:45 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عامل الإغاثة بينما كان يقود سيارته في حي الكرادة (Getty)

قال مسؤولان بالشرطة العراقية إن مهاجمين قتلوا بالرصاص عامل إغاثة أميركيا في بغداد اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤولان أن الرجل أصيب برصاصة بينما كان يقود سيارته عبر منطقة الكرادة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، لكن سبب استهدافه لم يتضح، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

في المقابل، قال مسؤولون بالسفارة الأميركية تواصلت معهم "أسوشييتد برس" إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليست لديهم معلومات بشأنه.

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وأكد المسؤولان الأمنيان العراقيان مقتل المواطن الأميركي الذي كان يعمل في منظمة إغاثة دولية دون ذكر اسمه.

وأضافا أن التفاصيل لم تتوفر بعد، لكن التحقيق جار.

وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما بحسب اللوائح.

(أسوشييتد برس)

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