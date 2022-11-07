تكساس.. تكسب المزيد من المقاعد

2022/11/07 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولاية تكساس..ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة والسكان..

تتركز عليها الأنظار في الانتخابات النصفية بعدما كسبت مقعدين في مجلس النواب تبعا للتعداد السكاني الأخير..

المزيد عن هذه الولاية في فيديو الواقع المعزز مع الزميلة إيناس أنور.

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