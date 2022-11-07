2022/11/07 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3GFz-bEGstQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خشان: شركات الاتصالات تأخذ الجزء الأكبر من جباية الضرائب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خشان: شركات الاتصالات تأخذ الجزء الأكبر من جباية الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).