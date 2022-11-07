شجار يسفر عن مقتل مواطن في حي الجهاد

2022/11/07 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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قتل مواطن اليوم الاثنين في شجار بمنطقة حي الجهاد جنوبي غربي بغداد.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "شجارا وقع في إحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة حي الجهاد جنوبي غربي بغداد أسفر عن مقتل مواطن رميًا بالرصاص".

وأوضح المصدر أن "الشجار وقع قرب صالون نساء كبير ومعروف، حيث قامت مجموعة بكتابة عبارات على جدران الصالون بأنه "مطلوب أموال"، فيما قامت بإخلاء الصالون من العاملات فيه، قبل أن يتطور الأمر الى شجار كبير ومقتل أحد اطراف الشجار".

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