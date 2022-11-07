بعد إصابته بحريق الوزيرية.. مدير الدفاع المدني يتلقى رسالة من الشرطة الإيطالية (وثيقة)

2022/11/07 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تلقى مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان اليوم الاثنين، رسالة تضامن من الشرطة الإيطالية، على خلفية الجهود والإصابة التي تعرض لها بوهان وعدد من رجال الدفاع المدني خلال عمليات اطفاء حريق البناية التجارية في زيونة يوم امس الأحد.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، خاطب العقيد نيكولا مانجلافوري، نيابة عن قوات كارابينيري في العراق "الدرك أو الشرطة الايطالية" المتواجدة في العراق، جاء فيها: "نحيي فيكم الروح البطولية التي تمارسون فيها عملكم"، فيما تمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتعرض مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان و12 من منتسبي الدفاع المدني بينهم ضابطان اثنان، إلى اصابات نتيجة انهيار جزء من بناية مخازن العطور التي تعرضت للحريق في منطقة الوزيرية ببغداد يوم امس الاحد والذي استمر لأكثر من 10 ساعات.

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