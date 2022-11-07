طيران الجيش يدمرون ثلاث مضافات لداعش في صلاح الدين

2022/11/07 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تدمير ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته، (بغداد اليوم)، أن "أبطال طيران الجيش تمكنوا، اليوم، من تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

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