الاتحاد الإيراني لكرة القدم: اللاعبون المتضامنون مع الاحتجاجات خلال بطولة دولية سيتم

2022/11/07 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشاطئية بالتعامل مع اللاعبين الذين أظهروا تضامنهم مع المحتجين الإيرانيين خلال بطولة دولية هذا الأسبوع.

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