الدوبرداني : وفداً كردياً سيزور بغداد غداً لمناقشة حقوق الاقليم

2022/11/07 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني ، اليوم الاثنين، ان وفداً كردياً سيزور بغداد غداً لمناقشة حقوق الاقليم في الموازنة.وقال شيروان في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”حكومة […]

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