المندلاوي يدعو لدعم الرياضيين الرواد مادياً ومعنوياً

2022/11/07 | 23:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لدعم الأبطال الرياضيين الرواد مادياً ومعنوياً. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “المندلاوي استقبل […]

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