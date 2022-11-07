المعهد التقني كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول الأمن السبيراني

2022/11/07 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في المعهد التقني كربلاء بجامعة

الفرات الأوسط حلقة نقاشية بعنوان

"الأمن السبيراني ودور الجامعات

والمعاهد في توعية الطلبة"، وبحضور عدد

من منتسبي المعهد.



وقام بإلقاء المحاضرة

السيد طلال مظفر غازي ا

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