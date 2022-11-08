2022/11/08 | 00:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -fm0ZtEcnQc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ما أحب القوزي".. كامل زغير: لن أتواجد بالاجتماع المقبل لاتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ما أحب القوزي".. كامل زغير: لن أتواجد بالاجتماع المقبل لاتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).