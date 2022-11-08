بعد بغداد.. مقتل مواطن اثر مشاجرة في النجف

2022/11/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

قتل مواطن اليوم الاثنين، في شجار بشارع المطار في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "شجارا وقع في قرب اسواق فدك في شارع المطار بمحافظة النجف".

وقبل ذلك، افاد مصدر امني، إن "شجارا وقع في إحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة حي الجهاد جنوبي غربي بغداد أسفر عن مقتل مواطن رميًا بالرصاص".

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