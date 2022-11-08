صحف اجنبية تكشف عمل الضابط الكندي الذي توفي في بغداد

2022/11/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة كشفت صحيفة غلوب نيوز الكندية اليوم الاثنين، عن المنصب الذي كان يشغله الضابط المقتول في العراق، والذي أعلنت وزارة الدفاع الكندية عن مقتله مساء اليوم الاثنين بما قالت انه "حادثة غير قتالية". وقالت الصحيفة في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، ان الضابط الكندي ايريك تشوينغ، كان يشغل منصب "المسؤول التنفيذي للاتصالات الاستراتيجية لعملية العزم الصلب"، في إشارة الى العملية العسكرية التي تشنها قوات التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، موضحة "حساسية منصبه العسكري وعلاقته برفض الحكومة الكندية الإعلان عن تفاصيل مقتله". الصحيفة اكدت أيضا ان مقتل الضابط الكندي يأتي بالتزامن مع "يوم تذكر التضحيات" الذي تحتفل به كندا في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، مؤكدة "مقتل الضابط اثار شكوك في طبيعة الإجراءات التي تضعها الحكومة الكندية لحماية جنودها المتمركزين في العراق"، على حد قولها.

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