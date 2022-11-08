2022/11/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أصدرت السفارة الامريكية في بغداد اول ردود الفعل على اغتيال مواطنها الذي وقع مساء اليوم في منطقة الكرادة وسط العاصمة. وأوضحت وكالة الاسوشيتد برس في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، ان السفارة الامريكية وبعد الاتصال بها للتحقق من صحة المعلومات حول مقتل المواطن الأمريكي، اجابت بالقول "سمعنا منكم للتو"، مؤكدة عدم توفر أي معلومات لديها حاليا حول طبيعة الجريمة سواء كانت عملية اغتيال، او محاولة فاشلة للخطف. المسؤولين في السفارة الامريكية والذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، اكدوا "اطلاق تحقيق عاجل" في الجريمة مؤكدين عدم توفر أي معلومات حاليا.يشار الى ان مواطنا أمريكيا تعرض للاغتيال في منطقة الكرادة مساء اليوم الاثنين على يد مسلحين مجهولين، حيث أعلنت وسائل اعلام أمريكية بحسب ما بينت (بغداد اليوم) في وقت سابق، ان المواطن يقيم في العراق منذ العام الماضي، ويعمل في احدى منظمات الإغاثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية تعلق على مقتل مواطنها في الكرادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية تعلق على مقتل مواطنها في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).