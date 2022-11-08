في بغداد.. فريق أمني لمعرفة ملابسات مقتل أمريكي

2022/11/08 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتشكيل فريق أمني لمعرفة ملابسات مقتل أمريكي في بغداد.

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