إيران تهدد صحفيين ناطقين بالفارسية في بريطانيا بالقتل

2022/11/08 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى صحفيان إيرانيان يعملان في قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة، الاثنين.

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