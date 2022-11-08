طيران الجيش يدمر ثلاث مضافات لداعش في صلاح الدين

2022/11/08 | 00:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الدفاع، تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان، أن “أبطال طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين”.

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