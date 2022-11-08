2022/11/08 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا بدّ من وقفة علمية جادة ومسؤولة في إعادة رسم خارطة التعليم العالي في العراق، اذ لا تزال الجامعات تضخ الى سوق -البطالة- ولا أقول سوق العمل، جيوشا من خريجي الدراسات الإنسانية، من دون تفرز أية علامات او دلائل، الا نادرا، على تميز اعداد قليلة جدا في مجال اختصاصاتها. العراق بحاجة الى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن يُعنى ببناء قواعد علمية؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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