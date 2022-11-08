مَن‭ ‬يُعنى‭ ‬ببناء‭ ‬قواعد‭ ‬علمية؟

2022/11/08 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬وقفة‭ ‬علمية‭ ‬جادة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الجامعات‭ ‬تضخ‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ -‬البطالة‭- ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬جيوشا‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الدراسات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفرز‭ ‬أية‭ ‬علامات‭ ‬او‭ ‬دلائل،‭ ‬الا‭ ‬نادرا،‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬اعداد‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصاتها‭.‬ ‭ ‬العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ […]

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