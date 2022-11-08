غوتيريش يحذر من (انتحار جماعي) وثلاثة مليارات دولار لنظام انذار يحمي سكان الأرض

2022/11/08 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرم‭ ‬الشيخ‭ (‬مصر‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان ‭ ‬حذر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ (‬كوب27‭) ‬من‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الانتحار‭ ‬الجماعي‮»‬‭.‬ وأكد‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البشرية‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬التعاون‭ ‬أو‭ ‬الهلاك‭.‬فإما‭ […]

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