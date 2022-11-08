أحمد البحراني: أرشح هذا المنتخب العربي للتألق في مونديال قطر

2022/11/08 | 00:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبط العديد من الفنانين عامة والنحاتين على وجه الخصوص، بعلاقة وثيقة بالرياضة، لدورهم في تصميم العديد من الكؤوس والتماثيل المرتبطة ببطولات محلية وعالمية.

العراقي أحمد البحراني، أحد هؤلاء النحاتين، الذين تركوا بصمتهم على المستوى المحلي والعالمي، بعد أن نثر إبداعه من خلال تصميم كأس الخليج، إضافة إلى كأس العالم لكرة اليد، وبطولة كأس العراق وغيرها العديد.

البحراني حل ضيفاً على "العربي الجديد"، للحديث عن مونديال قطر 2022، الذي كان مواكباً لجل تحضيراته، كونه مقيماً في العاصمة القطرية الدوحة، منذ أكثر من 23 عاماً.

كما أكد قدرة قطر على تقديم مونديال استثنائي، معلناً عن وجود أعمال خاصة به سيتم افتتاحها على شرف هذا العرس العالمي، الذي تستضيفه قطر كأول دولة في المنطقة.

وحول نجمه العربي المفضل، أكد أن المغربيين حكيم زياش وياسين بونو، هم أحد أبرز نجوم الكرة العربية في الدوريات الكبرى، اضافة لمواطنهم أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، لكنه اعتبر الأخير، النجم العربي الأبرز من وجهة نظره.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

ولم يفوت البحراني الفرصة للحديث عن المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، مؤكداً دعمة لجميع تلك الفرق التي ستحمل راية العرب في مونديال قطر، مشدداً على أن حظوظ المغرب تبقى الأعلى في نسخة 2022.

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