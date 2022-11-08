2022/11/08 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O8uMy-t8H7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي في جيرونا الاسبانية استعدادا لملاقاة المكسيك .. وكاساس يراقب من بعيد | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي في جيرونا الاسبانية استعدادا لملاقاة المكسيك .. وكاساس يراقب من بعيد | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).