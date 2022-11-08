شاهد بالفيديو.. سوق الشورجة... شريان العراق التجاري يعاني

2022/11/08 | 01:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yYFumMj2774

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