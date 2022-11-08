السوداني يوجه بالتحقيق في مقتل أمريكي وسط بغداد

2022/11/08 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن امريكي في بغداد

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