2022/11/08 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، جدول اعمال جلسة اليوم، التي ستعقد في الساعة الـ 12 ظهراً.

ادناه جدول الاعمال:

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