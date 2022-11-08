إيران تعرض على وزير الدفاع نقل صناعاتها العسكرية إلى العراق

2022/11/08 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تلقى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الاثنين، عرضًا من رئاسة هيئة الاركان الايرانية لنقل تجاربها في الصناعات العسكرية إلى العراق.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية أن "رئيس هيئة الاركان الايرانية محمد باقري أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي عن استعداد ايران لنقل تجاربها في الصناعات العسكرية للعراق".

وعاود العراق مؤخرًا وعبر هيئة التصنيع العسكري إحياء الصناعة العسكرية في العراق، حيث نجحت الهيئة بصناعة مسدس بابل وطائرة مسيرة "صقر 1".

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