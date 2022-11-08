2022/11/08 | 01:50 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطناً أميركياً لقي حتفه الإثنين، السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه..

وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية، وأشار تقرير طبي مبدئي إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.

وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالاً مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلاً.

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وقال رائد بالشرطة العراقية "وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر أمني أن المواطن المصاب يدعى ستيفن إدوارد ترول، وقد جرى إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في أثناء قيادته لمركبته نوع "برادو" بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن الإصابات كانت في منطقة الصدر، لذا جرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد القريبة من المنطقة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

ولم تعرف على الفور ملابسات الحادث أو دوافع الجناة.

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