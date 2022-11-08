شاهد بالفيديو.. عدنان الكناني: الأجدر بالمحققين التحفظ على المقربين من المواطن الاميركي المقتول



شاهد بالفيديو.. عدنان الكناني: الأجدر بالمحققين التحفظ على المقربين من المواطن الاميركي المقتول
2022/11/08 | 02:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: a1LjiQaSzOY

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