2022/11/08 | 02:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 11/07/2022.مقرر اللجنة...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: الشهادة الاكاديمية أصبحت دون قيمة..



ومبالغة كبيرة بالتعيينات أولاً على المسلة.

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