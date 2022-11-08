كيف ردت واشنطن على اعتراف

2022/11/08 | 02:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الاثنين، إنه "ليس من المستغرب أن تحاول روسيا الترويج لروايات تهدف إلى تقويض الديمقراطية"، وذلك بعد تصريحات يفغيني بريغوزين، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي اعترف خلالها بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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