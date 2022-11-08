فايكانو يُسقط ريال مدريد ويُهدي الصدارة لبرشلونة

2022/11/08 | 02:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق رايو فاليكانو انتصارا ثمينا على ريال مدريد بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الإثنين.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة ال13 من الليجا، وألحق بالميرنجي الهزيمة الأولى له في الليجا هذا الموسم.وسجل أهداف ريال مدريد لوكا مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وإيدير ميليتاو في الدقيقة 41، وسجل لرايو فاليكانو سانتي كوميسانيا وألفارو […]

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