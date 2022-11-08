وفاة عسكري كندي واغتيال مواطن امريكي في بغداد

2022/11/08 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكندية،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وفاة‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭.‬ وذكرت‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكندية،‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العضو‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الكندية‭ ‬الكابتن‭ ‬إريك‭ ‬تشيونغ،‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬عملية‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بالعراق‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬القوات‭ ‬الكندية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواتها‭ ‬في‭ […]

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