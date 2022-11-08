أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي غربية جديدة

2022/11/08 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، الاثنين، تسلمها المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها الغربيين، بينما طلب المسؤولون في كييف من الأوكرانيين ترشيد استخدام الكهرباء في أعقاب استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة على مدى أسابيع.

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