السوداني يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بمقتل مواطن أميركي في بغداد

2022/11/08 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، تعليماته لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أميركي في العاصمة بغداد.

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