زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على الانخراط في

2022/11/08 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه "يجب إجبار روسيا على خوض مفاوضات سلام حقيقية".

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