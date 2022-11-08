زعيم جماعة أميركية متطرفة للمحكمة: لم نخطط لاقتحام الكابيتول  

2022/11/08 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى، ستيوارت رودس، مؤسس جماعة "أوث كيبرز" (حراس القسم) اليمينية الأميركية المتطرفة خلال محاكمته، الاثنين، بتهمة التمرد أن تكون منظمته قد خططت لاقتحام مبنى الكابيتول، في 6 يناير 2021، واصفا هؤلاء الذين دخلوا المبنى بأنهم "أغبياء".

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