البيت الأبيض: بايدن يهنئ نتنياهو على الفوز بالانتخابات الإسرائيلية

2022/11/08 | 04:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "لتهنئته على فوز حزبه والإشادة بالانتخابات الإسرائيلية الحرة والنزيهة".

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