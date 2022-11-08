2022/11/08 | 05:16 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر الرئيس جو بايدن الأميركيين عشية انتخابات التجديد النصفي من أن الديموقراطية على المحك في انتخابات التجديد النصفي التي ستجري، الثلاثاء، و"هذه فرصتكم للدفاع عنها".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن للأميركيين: الانتخابات فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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