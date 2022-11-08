كوريا الشمالية تعلق على الاتهامات الأمريكية بشأن تزويد روسيا بالأسلحة

2022/11/08 | 05:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت كوريا الشمالية، في بيان، الاتهام الذي وجهته الولايات المتحدة لها بأنها تزود روسيا بالأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

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