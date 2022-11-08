ترامب يقول إنه سيصدر

2022/11/08 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل.

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