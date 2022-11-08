مراجعة اولية سريعة لبرنامج حكومة السيد السوداني ( الجزء الثالث )

2022/11/08 | 07:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر خلال مناقشتنا للبرنامج اعلن السيد السوداني ان الانتخابات المبكرة ستجري بعد عام واحد ، ولعل في ذلك موقف ايجابي يتعزز بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب ، خصوصا وأننا...أكمل القراءة ←

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