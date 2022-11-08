سلاح تويتر أو الصراع بين ذبابنا الإلكتروني وذبابكم

2022/11/08 | 07:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.هيثم الزبيدي ثمة ولع لغوي بتقديم كلمة “سلاح” على مفردة مألوفة لتعني تحويل شيء من غايته الأصلية إلى سلاح.سلاح الغاز انضم مؤخرا على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين...أكمل القراءة ←

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