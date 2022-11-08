الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا تسمح بالاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر وسط تعمق الخلاف مع روسيا

2022/11/08 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أنه سيسمح لكنائسها بالاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون الأول بدلا من 7 يناير/ كانون الثاني، كما هو معتاد في التجمعات الأرثوذكسية.

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