المارينز في 2030.. رؤية جديدة لتصميم القوة الأميركية

2022/11/08 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل تصميم القوة البحرية الأميركية الجديد، المعروف رسميا باسم Force Design (FD) 2030 أو FD اختصارا خلاصة ما وصلت إليه قدرات المخططين الأميركيين لتطوير سلاح البحرية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الأميركية الجديدة، التي تنظر إلى الصين باعتبارها العدو المقبل.

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