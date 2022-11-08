علاء مبارك يطالب بسؤال جون كيري عن تصريح

2022/11/08 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، بتوجيه سؤال للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، حول تصريحه القديم بشأن الأموال المجمدة في أمريكا لعائلة مبارك أثناء مشاركة المسؤول الأمريكي في "قمة المناخ"

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