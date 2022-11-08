انخفاض طفيف يطرأ على سعر صرف الدولار أمام الدينار 

2022/11/08 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في البورصة المحلية.

سعر البيع: 146.900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 146.800 دينار لكل 100 دولار

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