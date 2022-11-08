2022/11/08 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر.

وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

وزادت الأسعار بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في نحو 48 ولاية أميركية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، بحسب مركز تنبؤات المناخ الأمريكي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية.

وأضافت أن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال شهر ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال شهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).