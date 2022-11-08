2022/11/08 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: مشروع خدمة العلم سيكلّف الدولة ميزانية كبيرة جداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/08 | 09:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مشروع خدمة العلم سيكلّف الدولة ميزانية كبيرة جداً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مشروع خدمة العلم سيكلّف الدولة ميزانية كبيرة جداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).