الجهات القضائية العراقية تتحرك لملاحقة المتورطين بملفات الفساد وفق مذكرات قبض رسمية

2022/11/08 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الجهات القضائية تحركات واسعة لملاحقة المتورطين بملفات الفساد وفق مذكرات قبض رسمية، في محاولة للحد من هذه الآفة المستشرية في العديد من المفاصل المهمة.بإجراءات حازمة تباشر الجهات القضائية بملاحقة بعض رجال الاعمال ممن تورط بملفات فساد وسرقات للمال … Readmore

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