2022/11/08 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع ِشركة “أبل” انخفاض إنتاج أجهزة “أيفون 14” الجديد بنحو 3 ملايين هاتف العام الجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على خططها.وتستهدف الشركة ومورديها إنتاج 87 مليون جهاز أو أقل، مقارنةً بـ90 مليون جهاز في وقت سابق.ويرجع هذا الانخفاض إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير في مبيعات ايفون 14 الجديد خصوصا في الصين والشركة تقرر تقليل انتاجه) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير في مبيعات ايفون 14 الجديد خصوصا في الصين والشركة تقرر تقليل انتاجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).