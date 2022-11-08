2022/11/08 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل نحو 1%، اليوم الثلاثاء، مع تذبذب اسعار النفط عالميا.
وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 83 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.91% ليصل الى 92.01 دولارا للبرميل […]
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وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 83 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.91% ليصل الى 92.01 دولارا للبرميل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار خامي البصرة نحو %1 المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار خامي البصرة نحو %1) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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