2022/11/08 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل نحو 1%، اليوم الثلاثاء، مع تذبذب اسعار النفط عالميا.وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 83 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.91% ليصل الى 92.01 دولارا للبرميل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار خامي البصرة نحو ‎%‎1 المركز الخبري الوطني.

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